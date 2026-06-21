Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» объявил о подписании центрового Данило Тасича

«Уралмаш» объявил о подписании центрового Данило Тасича
Комментарии

32-летний сербский профессиональный баскетболист Данило Тасич, выступающий на позиции центрового, стал игроком команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш», о чём объявила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Сезон-2025/2026 Тасич провёл впервые в России, став игроком «Енисея», с которым занял восьмое место в регулярном чемпионате. Выйдя в плей-офф в 1/4 финала «Енисей» проиграл ЦСКА — 0-3.

За свою карьеру Данила добился следующих результатов:

Чемпион Кипра (2018);
Чемпион Болгарии (2021);
Чемпион Словении (2025);
Победитель Кубка Кипра (2018);
Победитель Суперкубка Кипра (2018);
Победитель Кубка Болгарии (2020).

Материалы по теме
Официально
Ален Хаджибегович продлил контракт с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android