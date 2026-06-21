«Уралмаш» объявил о подписании центрового Данило Тасича

32-летний сербский профессиональный баскетболист Данило Тасич, выступающий на позиции центрового, стал игроком команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш», о чём объявила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Сезон-2025/2026 Тасич провёл впервые в России, став игроком «Енисея», с которым занял восьмое место в регулярном чемпионате. Выйдя в плей-офф в 1/4 финала «Енисей» проиграл ЦСКА — 0-3.

За свою карьеру Данила добился следующих результатов:

Чемпион Кипра (2018);

Чемпион Болгарии (2021);

Чемпион Словении (2025);

Победитель Кубка Кипра (2018);

Победитель Суперкубка Кипра (2018);

Победитель Кубка Болгарии (2020).