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В УНИКСе прокомментировали продление контракта с Алексеем Шведом

В УНИКСе прокомментировали продление контракта с Алексеем Шведом
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Президент команды Единой лиги ВТБ УНИКС Евгений Богачёв высказался о продлении контракта с 37-летним российским защитником Алексеем Шведом.

Новое соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Переговоры с Алексеем прошли быстро, легко. Алексею понравилось в Казани и понравилось отношение к нему в клубе. Болельщики УНИКСа приняли его очень хорошо. Семье его тоже нравится в Казани. В общем, Швед сразу согласился остаться», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 40 матчах за УНИКС, восемь из которых начинал в стартовой пятёрке. Он помог команде дойти до финала плей-офф, где в серии с ЦСКА УНИКС проиграл 0-4 и завоевал серебряные медали.

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