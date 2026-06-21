Хаджибегович: надеюсь, в следующие два года мы продолжим творить историю в «Локомотиве»

Центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович прокомментировал серию за третье место с «Зенитом» и поделился впечатлениями от работы с главным тренером Томиславом Томовичем после подписания нового контракта с клубом.

— Как тебе работается под началом Томислава Томовича?

— Отлично, мне сразу всё очень понравилось. Мы ведь ещё и говорим на одном языке, так что проще понять друг друга. Думаю, многое доказали, когда завоевали бронзовые медали.

— Немногие верили, что «Локомотиву» окажется по силам отыграть в серии за третье место со счёта 0-2. За счёт чего это стало возможным?

— Многие, может, и не верили, но самое главное, что верила команда — игроки, тренеры, менеджмент. Поэтому мы оставались предельно собранными, особенно когда сравняли счёт в серии. После этого уже никак нельзя было проигрывать. Каждый из нас знал, что надо сделать для победы в пятом матче, нам удалось это воплотить в реальность.

— О чём подумал после финальной сирены решающего матча?

— Честно? О том, что наконец-то можно немного отдохнуть, съездить повидаться с родными. Но, конечно, счастлив я тоже был — ведь за полсезона здесь мне удалось помочь команде вписать славную страницу в её летопись. И надеюсь, что в следующие два года мы продолжим творить историю, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба клуба.