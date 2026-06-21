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66-летний Желько Обрадович — новый главный тренер «Панатинаикоса»

66-летний Желько Обрадович — новый главный тренер «Панатинаикоса»
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66-летний именитый сербский специалист Желько Обрадович стал новым главным тренером греческого клуба «Панатинаикос». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно официальной информации, Обрадович подписал с клубом трехлётний контракт до конца сезона-2028/2029.

Ранее Обрадович также возглавлял «Панатинаикос» в период с 1999 по 2012 год. Под его руководством клуб из Греции пять раз становился чемпионом Евролиги, стал 11-кратным победителем чемпионата Греции и семь раз выигрывал Кубок Греции.

В последний раз Обрадович занимал пост главного тренера в «Партизане» с 2021 по 2025 год. Под началом 66-летнего специалиста команда из Белграда дважды выигрывала титул в лиге АВА и была близка к выходу в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2022/2023.

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