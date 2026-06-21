«Собака лает — караван идёт». Елевич — о письме 10 стран к ФИБА о недопуске России

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал письмо 10 стран к ФИБА с призывом не допускать сборные России и Беларуси на международные турниры

«Не стоит обращать на это внимание. Пусть пишут всякие там заявления: собака лает — караван идёт. Когда большинством голосов примут наше возвращение на международную арену, а это обязательно будет, если они продолжат в том же стиле, своими протестами и бойкотами «баранки» будут получать. Хуже ведь только своему баскетболу делают, только себе вредят», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Ранее представители 10 стран направили коллективное обращение в ФИБА, выразив несогласие с возможным возвращением России и Беларуси к участию в международных соревнованиях. Подписи под документом поставили руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины.