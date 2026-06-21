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«Такого игрока один на один больше нигде нет в мире». Лука Дончич — о Кайри Ирвинге

«Такого игрока один на один больше нигде нет в мире». Лука Дончич — о Кайри Ирвинге
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27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», с восхищением высказался в адрес бывшего одноклубника, а также чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-австралийца Кайри Ирвинга, играющего за клуб «Даллас Маверикс» на позиции защитника.

«Один из парней, с которым я играл, было действительно невероятно, это Кайри. Мы много тренировались вместе с ним. Кайри — такой игрок, способный обыграть соперника один на один, каких больше нигде в мире нет. Играть против него было невероятно приятно», — приводит слова Дончича портал Basket News.

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