Гиллеспи заключит крупнейший контракт в карьере на $ 48 млн — ESPN

Защитник Коллин Гиллеспи намерен подписать новый контракт с «Финикс Санз» на четыре года и $ 48 млн, сообщает ESPN.

Для баскетболиста это соглашение станет крупнейшим в профессиональной карьере. Агенты игрока согласовали условия сделки с руководством «Санз» после открытия переговорного окна для свободных агентов.

Гиллеспи присоединился к «Финиксу» летом 2024 года по двустороннему контракту, а затем получил однолетнее соглашение с клубом. В минувшем сезоне защитник стал одним из ключевых игроков команды и провёл лучший год в карьере.

Баскетболист установил новый рекорд «Санз» по количеству реализованных трёхочковых бросков за сезон, реализовав 232 попытки. Кроме того, он обновил личные рекорды по числу сыгранных матчей (80), очков (12,7 в среднем за игру), подборов (4,1), передач (4,6) и перехватов (1,2).