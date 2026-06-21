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Дончич ответил, какой баскетболист был его кумиром в детстве

Дончич ответил, какой баскетболист был его кумиром в детстве
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27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что в детстве его кумиром был 43-летний трёхкратный чемпион Евролиги, а также MVP «Финала четырёх» Евролиги грек Вассилис Спанулис.

— Кто был вашим кумиром, когда вы были ребёнком?
— Всегда восхищался Спанулисом в Евролиге. Но не особо часто смотрел матчи НБА, так что Спанулис был для меня кумиром, — сказал Дончич во время общения с фанатами.

Вассилис выступал на позиции разыгрывающего защитника во время своей профессиональной карьеры, а также играл за такие клубы, как «Панатинаикос», «Олимпиакос» и «Хьюстон Рокетс».

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