«Оклахома» может переподписать Хартенштайна на новых условиях

Руководство «Оклахома-Сити Тандер» рассматривает возможность подписания нового долгосрочного контракта с центровым Айзеей Хартенштайном вместо активации командной опции на следующий сезон, сообщает портал HoopsHype.

Ожидается, что немецкий баскетболист останется в составе «Тандер». По информации источников, у Хартенштайна действует командная опция на сезон-2027/2028 стоимостью $ 28,5 млн. Вместо её использования «Оклахома» может отказаться от опции и предложить центровому новый многолетний контракт с более низкой средней зарплатой за сезон.

В плей-офф центровой отыграл все 15 матчей, начиная игры в стартовом составе. Баскетболист в среднем набирал 9,1 очка, делал 8,3 подбора и 2,6 передачи.