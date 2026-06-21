В НБА не считают, что «Лейкерс» могут предложить Леброну контракт близкий к максимальному

Авторитетный американский спортивный портал ESPN сообщил, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) верят в большинстве своём в возвращение 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА американца Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

При этом уточняется, что клуб «Голден Стэйт Уорриорз» представляет собой реалистичный второй вариант для будущего Короля. Кроме того, технически «Лейкерс» могли бы предложить Джеймсу трёхлетний контракт на сумму $ 182 млн, чтобы он остался, однако никто в лиге не ожидает, что Леброн получит от «озёрников» что-либо близкое к этой сумме.

Максимум, что «Голден Стэйт» в их нынешнем составе могли бы предложить Джеймсу, это исключение среднего уровня в размере $ 15,1 млн, что на $ 37 млн меньше, чем он заработал в прошлом сезоне.

Контракт Леброна с «Лос-Анджелес Лейкерс» был официально рассчитан до конца сезона-2025/2026. В его соглашение включена опция игрока на следующий сезон, поэтому он может выйти на рынок свободных агентов досрочно или воспользоваться правом продления.