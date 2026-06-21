Гобер: думал, что смогу измотать Вембаньяму, но он меня впечатлил

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался о противостоянии с лидером «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой и признался, что француз превзошёл его ожидания в физической борьбе.

«Моей целью было оказывать на него физическое давление. Хорошо знаю Виктора, поэтому думал, что по ходу матча или целой серии смогу постепенно измотать его физически.

После серии я как раз говорил об этом его тренеру по физподготовке. Именно в этом аспекте Виктор действительно меня впечатлил.

Ну, после того как он ударил соперника локтем, у него фактически появилась возможность провести передышку, это, возможно, помогло. Но в целом считаю, что со временем он очень хорошо выдержал это физическое противостояние», — приводит слова Гобера аккаунт Wemby Alien Era в социальной сети Х.