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Гобер: думал, что смогу измотать Вембаньяму, но он меня впечатлил

Гобер: думал, что смогу измотать Вембаньяму, но он меня впечатлил
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался о противостоянии с лидером «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой и признался, что француз превзошёл его ожидания в физической борьбе.

«Моей целью было оказывать на него физическое давление. Хорошо знаю Виктора, поэтому думал, что по ходу матча или целой серии смогу постепенно измотать его физически.

После серии я как раз говорил об этом его тренеру по физподготовке. Именно в этом аспекте Виктор действительно меня впечатлил.

Ну, после того как он ударил соперника локтем, у него фактически появилась возможность провести передышку, это, возможно, помогло. Но в целом считаю, что со временем он очень хорошо выдержал это физическое противостояние», — приводит слова Гобера аккаунт Wemby Alien Era в социальной сети Х.

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