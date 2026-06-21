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ЦСКА поблагодарил и поздравил Нандо Де Коло в связи с завершением карьеры в баскетболе

ЦСКА поблагодарил и поздравил Нандо Де Коло в связи с завершением карьеры в баскетболе
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Пресс-служба московского баскетбольного клуба ЦСКА опубликовала пресс-релиз, в котором поблагодарила и поздравила двукратного чемпиона Евролиги, а также MVP регулярного сезона-2015/2016 и MVP «Финала четырёх» Евролиги француза Нандо Де Коло в связи с завершением профессиональной карьеры.

«Спасибо, Нандо! Легенда ЦСКА Нандо Де Коло завершил карьеру. В красно-синей форме Нандо провёл пять лет — это самый продолжительный период в одном клубе за всю его карьеру. За это время он навсегда вписал своё имя в историю ЦСКА. Нандо, спасибо за большие победы, невероятный класс и легендарную карьеру. Желаем удачи в дальнейшем пути!» — сказано в пресс-релизе.

4 января 2026 года Де Коло вернулся в «Фенербахче» после двух сезонов в АСВЕЛе. Из-за травмы икроножной мышцы он провёл за турецкий клуб в Евролиге лишь 12 матчей, но сохранил высокую эффективность: 10,9 очка, 2,3 передачи в среднем за игру.

Выступая за ЦСКА с 2014 по 2019 год, он помог команде выиграть Евролигу в 2016 и 2019 годах, а также пять раз подряд выходил в «Финал четырёх». В 2025 году его включили в символическую сборную 25-летия Евролиги.

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