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Карри рассказал, как «Голден Стэйт» строил чемпионскую систему

Карри рассказал, как «Голден Стэйт» строил чемпионскую систему
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Четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри поделился воспоминаниями о первых месяцах работы со Стивом Керром и объяснил, на каких принципах строилась система, которая впоследствии принесла «Голден Стэйт Уорриорз» четыре чемпионских титула.

«Когда мы собрались в тренировочном лагере, он показал нам видео какой-то футбольной команды, уже не помню какой.

Он говорил как о философии того, как мы будем создавать броски. Как будем создавать возможности для атаки. Как будем сохранять простоту игры и заставлять защиту принимать миллион решений в одном владении мячом, чтобы в итоге получить правильный бросок.

Это также перекликалось с «системой 0,5» у «Спёрс». Прими решение за полсекунды. Когда начался тренировочный лагерь, потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что ты не вызываешь комбинацию, а просто позволяешь мячу диктовать, где тебе нужно находиться.

Я всегда любил заслоны без мяча. Как снайпера и скорера, этому меня ещё в Дэвидсоне учил тренер Маккиллоп: помогая партнёру, ты помогаешь себе. Суть была в том, что если я ставлю заслон, а ты меня опекаешь и твоя задача не дать мне получить мяч, тебе приходится принимать решение. Будешь меняться? Останешься рядом? Но момент для решения уже уходит. Поэтому готовность жертвовать своим телом и ставить заслоны была очень важна.

Никогда не приходил с мыслью: «Мне нужно бросать определённое количество трёхочковых, чтобы раскрыть свой максимум». Просто со временем всё естественным образом пришло именно к этому. И меня это до сих пор поражает», — приводит слова Карри аккаунт ABDChain в социальной сети Х.

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