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Дончич согласился с тем, что США скоро перестанут доминировать в баскетболе в мире

Дончич согласился с тем, что США скоро перестанут доминировать в баскетболе в мире
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27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил согласие с мнением, что в скором времени национальная команда США потеряет доминирующую силу в баскетболе в мире.

— Могут ли Соединённые Штаты в конечном итоге потерять доминирование в международном баскетболе?
 — Да, я думаю, это возможно. Сербия показала это, подойдя очень близко [к победе над американской сборной]. У США невероятные игроки, поэтому это чрезвычайно сложно [сделать], но я думаю, что это может произойти, — приводит слова Дончича портал Eurohoops.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.

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