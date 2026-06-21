Дончич согласился с тем, что США скоро перестанут доминировать в баскетболе в мире

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил согласие с мнением, что в скором времени национальная команда США потеряет доминирующую силу в баскетболе в мире.

— Могут ли Соединённые Штаты в конечном итоге потерять доминирование в международном баскетболе?

— Да, я думаю, это возможно. Сербия показала это, подойдя очень близко [к победе над американской сборной]. У США невероятные игроки, поэтому это чрезвычайно сложно [сделать], но я думаю, что это может произойти, — приводит слова Дончича портал Eurohoops.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.