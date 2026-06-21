«Чувствовал, что именно здесь моё место». Дюрант — о переходе в «Уорриорз»

Двукратный чемпион НБА и бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, почему летом 2016 года решил продолжить карьеру именно в калифорнийском клубе.

«У меня ни с кем из «Уорриорз» не было близких отношений. Мы не были друзьями, как многие думают. Люди говорили: «Ты объединился со своими друзьями?» Но нет. Я никогда не тусовался с Дрэймондом [Грином]. Он не был моим корешем. Со Стефом [Карри] мы тоже никогда не проводили время вместе. С Клэем [Томпсоном] тоже.

Познакомился с ними уже после перехода в команду. Это не было чем-то вроде: «Дайте-ка я позвоню своим пацанам и буду играть вместе с ними». Нет. Я просто видел отличную команду, которая хочет побеждать, видел классную атмосферу, отличный город.

Окленд напоминал мне Вашингтон. Когда я ездил по городу, мне казалось, будто снова оказался в юго-восточной части Вашингтона, где вырос. Болельщики, организация…

До этого «Голден Стэйт» никогда не был по-настоящему успешным клубом. Когда пришёл в лигу, никто не любил «Уорриорз», поэтому для меня эта команда всё ещё воспринималась как андердог. Потому что я смотрел на всю историю франшизы, а не только на последние пять лет.

Если брать историю клуба с 50-х годов, они никогда не были постоянным претендентом на титул. Поэтому я думал: «Чёрт, это франшиза андердогов». И мне это нравилось. Я чувствовал, что именно здесь моё место. Это не Лос-Анджелес. Это не Нью-Йорк. Это именно то место, где я должен быть», — приводит слова Дюранта аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.