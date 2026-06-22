Дончич включил Вембаньяму в лучшую стартовую пятёрку европейских игроков в истории

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», составил лучшую стартовую пятёрку в истории из европейских баскетболистов в видео, опубликованном аккаунтом sbb_uk в социальной сети.

Лучшая стартовая пятёрка из европейских игроков по мнению Дончича.

Разыгрывающий защитник — Серхио Льюль.

Атакующий защитник — Дражен Петрович.

Лёгкий форвард — Яннис Адетокунбо.

Тяжёлый форвард — Дирк Новицки.

Центровой — Виктор Вембаньяма.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.