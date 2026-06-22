«Даже не знаю, что сказать, сын». Отец Букера отреагировал на смену номера Девина

Пресс-служба «Финикс Санз» опубликовала видео, на котором звёздный защитник команды Девин Букер показал своему отцу Мелвину новые игровые майки с 15-м номером.

— Ничего себе. Безумие. Увидеть это на мировой сцене первый раз, а теперь увидеть тебя под этим номером… это будет что-то невероятное. Даже не знаю, что сказать, сын, — сказал Букер-старший.

— Уже больше года всё это обдумывал. Если честно, у меня никогда не было какой-то особой истории, связанной с первым номером. Кроме того, я никогда не мог взять себе 15-й номер, — отметил защитник.

— Да. 15-й номер, дружище… Я сейчас просто в шоке. Не могу дождаться, когда увижу тебя под ним. И ведь ещё со времён «Кентукки» это был 15-й номер. Просто не могу дождаться, — добавил отец Букера.

Напомним, под 15-м номером баскетболист выступал в составе сборной США, также именно этот номер использовал его отец во время выступлений в студенческом баскетболе.