The Athletic спрогнозировал, под каким номером выберут Ищенко на драфте НБА — 2026

Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, согласно прогнозу The Athletic, будет выбран на драфте НБА — 2026 во втором раунде под общим 42-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс» (пик получен от «Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Большинство скаутов, опрошенных The Athletic, дают оценку первого раунда примерно 20-25 игрокам и не видят большой разницы в уровне таланта между кандидатами, начиная с 45-й позиции.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ 21-летний баскетболист был признан лучшим молодым игроком, набирая в среднем 8,7 очка, делая 4,6 подбора и 2,0 передачи за 23.30 на площадке.

Российские баскетболисты за рубежом: