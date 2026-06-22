Объявлен тренерский штаб Желько Обрадовича в «Панатинаикосе»

Известный сербский специалист Желько Обрадович, вернувшийся в «Панатинаикос» спустя 14 лет, определился с тренерским штабом в греческом клубе, сообщает Sport24.gr.

В штаб Обрадовича войдут Хосе Мария Искьердо — многолетний ассистент серба; Александр Матович, который покинет «Партизан», чтобы присоединиться к Обрадовичу; а также бывшие игроки «Панатинаикоса» Майк Батист и Василис Ксантопулос, выигрывавшие Евролигу под руководством сербского специалиста. Батист будет заниматься индивидуальным развитием игроков. По информации источника, в тренерский штаб также войдёт Влада Андроич, ещё один ассистент, работавший с Обрадовичем на протяжении многих лет.

Кроме того, сообщается о возможном переходе Димитриса Диамантидиса на административную должность в клубе.

Обрадович подписал с «Панатинаикосом» трёхлетний контракт, который, по данным SDNA, оценивается в € 12 млн. Также сообщается, что владелец клуба Димитрис Яннакопулос намерен увеличить годовой бюджет команды на € 10 млн, что сделает «Панатинаикос» одной из самых мощных финансовых структур в европейском баскетболе.