Андрей Кириленко дал совет Всеволоду Ищенко перед драфтом НБА — 2026

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о перспективах защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026. По словам Кириленко, 21-летнему баскетболисту важно использовать ближайшие недели для максимальной работы над собой, поскольку у него есть реальный шанс быть выбранным клубом НБА.

Драфт НБА — 2026 пройдёт 23 и 24 июня в Бруклине (Нью-Йорк, США).

«Считаю, что выход на драфт был закономерным. Действительно, в последние два года Сева сделал большой шаг вперёд. Это видно по играм: он получает больше времени и большую роль на себя берёт. Пришло время для следующего шага.

Помимо того, что он постарше других участников драфта, Ищенко уже имел опыт игры во взрослом баскетболе. Это тоже немаловажный фактор. Большинство ребят, которые будут на драфте, играют в студенческий баскетбол, мало у кого есть опыт на высоком взрослом уровне. Поэтому здесь у Севы, конечно, есть плюс. Но NCAA — это лучшая студенческая лига в мире. Уровень очень высокий, и внимание прежде всего приковано к парням, которые играют там. Поэтому да, у Севы есть какие-то плюсы, но есть и огромное количество минусов. То, что его не знают, что он мало известен за рубежом, не играл в структуре студенческого баскетбола, как, например, Егор Дёмин. Поэтому с точки зрения восприятия у него гораздо меньше шансов и возможностей.

В ближайшие дни ему нужно сосредоточиться исключительно на себе, своей игре, подготовке. У него была великолепная концовка сезона с «Локомотивом», а сейчас есть шансы и в национальной сборной, которая проведёт две очень хорошие игры. У нас как раз есть недостаток международного опыта. Поэтому у Севы хорошее, правильное лето. Ему сейчас не нужно отдыхать, восстанавливаться, как бы это ни звучало. После сезона, закончившегося на мажорной ноте, я бы на его месте не брал перерыв, а очень серьёзно попахал. Потому что есть классный шанс быть выбранным на драфте. Если это случится, следующий шаг — НБА. Поэтому сейчас важное время для него, на мой взгляд», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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