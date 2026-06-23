Зоран Лукич объяснил, почему у Всеволода Ищенко будет шанс на предстоящем драфте НБА

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался о шансах защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко быть выбранным на драфте НБА — 2026. По словам специалиста, у российского баскетболиста есть возможность попасть в число выбранных игроков, в том числе из-за не самого сильного состава на драфте.

Драфт НБА — 2026 пройдёт 23 и 24 июня в Бруклине (Нью-Йорк, США).

«Что касается Всеволода — в принципе, любой талантливый молодой игрок должен стремиться развиваться в будущем, подниматься ступенька по ступеньке на новый уровень. Не вижу никаких проблем, которые могли бы ему помешать сделать этот следующий шаг. Неважно, будет этой ступенькой НБА, Лига ВТБ или Европа. Это уже зависит от самого игрока, его трудолюбия, понимания, возможности. Иногда важную роль в развитии играет талант понимать свою роль и место в команде.

Сейчас в НБА происходит специфическая ситуация. Драфт, на котором будет Ищенко, можно назвать одним из слабых за последнее 10-летие. Первый раунд ещё более-менее неплохой. Но во втором уже видна нехватка игроков. Причина в том, что баскетболисты остаются в командах NCAA, не уезжают, потому что получают очень серьёзные и хорошие предложения. Для своего возраста они иногда получают контракты даже лучше, чем были бы в НБА. Я на связи с некоторыми коллективами в лиге, они даже сами не знают, в каком направлении двигаться, какие решения принимать. Из-за этого у Ищенко точно будет шанс. А в какой команде — тут много очень важных внутренних деталей. Что коллектив планирует делать с игроком, как развивать его, в каком направлении идти, сколько использовать. Много переменных, поэтому сложно сказать конкретно. Но если Всеволод будет выбран в этом году, для меня это не будет неожиданностью — просто из-за уровня драфта в этом сезоне», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Главные новости дня: