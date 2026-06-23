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Агент Рыжов оценил готовность Ищенко перед драфтом НБА — 2026

Агент Рыжов оценил готовность Ищенко перед драфтом НБА — 2026
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Баскетбольный агент Максим Рыжов высказался о готовности защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко к драфту НБА — 2026. По мнению Рыжова, российский баскетболист уже превосходит многих ровесников в ментальной готовности, а его дальнейшие перспективы во многом будут зависеть от того, насколько успешно он сумеет показать себя в преддрафтовом процессе.

Драфт НБА — 2026 пройдёт 23 и 24 июня в Бруклине (Нью-Йорк, США).

«Думаю, ментально Всеволод точно готов лучше, чем большинство заходящих на драфт ровесников, ведь он уже имеет опыт участия в одной из топ-лиг Европы — Единой лиге ВТБ — да ещё и будучи одним из лидеров своей команды. Что касается физики, не уверен, что атлетизма Всеволода хватит, чтобы прямо сейчас получать какие-то солидные минуты в НБА. Но у него много других хороших качеств, да и он ещё молод. Команды НБА вообще на драфте чаще всего оценивают игрока по тому, насколько он прибавит через несколько сезонов.

Опыт участия в драфте — это всегда отлично, но смотря что под этим подразумевается. Было бы здорово, если бы он мог поехать в Чикаго в середине мая и в Тревизо в начале июня — в два самых важных преддрафтовых лагеря. Но понятно, что с европейским баскетбольным календарём это несовместимо, когда твоя команда борется за высокие места. Надеюсь, у него получится поучаствовать в закрытых тренировках с командами перед драфтом и, возможно, в так называемом Pro day. Его обычно организует агентство, представляющее игрока, приглашая на тренировку представителей команд. Но это вопросы к его представителям. Ведь часто имеет место и стратегия «скрывать» игрока, когда уверены в его шансах или конкретном интересе какой-либо команды», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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