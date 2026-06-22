Никита Курбанов: конкуренция в Единой лиге стала заметно выше

Трёхкратный победитель Евролиги в составе московского ПБК ЦСКА Никита Курбанов заявил, что уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ значительно вырос.

«На самом деле сейчас конкуренция в лиге стала заметно выше. Потерять очки можно против любой команды, и в плей-офф те, кто выходит с пятого по восьмое места, сейчас дают серьёзный бой лидерам. В таких условиях приятно побеждать и доказывать, что, несмотря на все обстоятельства и трудности, ЦСКА остаётся лучшим», — приводит слова Курбанова ТАСС.

ЦСКА в третий раз подряд стал чемпионом турнира. В четвёртом матче финальной серии армейцы в Казани разгромили УНИКС со счётом 102:76.