Сергей Кущенко высказался о шансах Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о перспективах защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026. По словам Кущенко, у российского баскетболиста есть интересный набор физических данных и навыков.

Драфт НБА — 2026 пройдёт 23 и 24 июня в Бруклине (Нью-Йорк, США).

«Для того чтобы принять решение по конкретному молодому игроку, который идёт на драфт, первым делом задаются вопросом — подходит ли он на ту позицию, которую необходимо в клубе усилить. Если одна позиция занята, но на другую нужен игрок с конкретным набором навыков — это тоже подходит. Другое дело — уровень этих навыков. Сегодня есть куча аналитических сайтов, которые оценивают те способности, с которыми молодые игроки идут на драфт. И навыки у Всеволода есть, но они не такого высокого уровня, как у ребят, которых рассматривают в числе 60 лучших.

Мне кажется, у него очень крутые данные. Тело, атлетизм, несомненно. Есть навыки, в которых он явно прибавил в ходе сезона. Но с таким набором Всеволод, наверное, всё-таки должен за лето поездить по лагерям, по командам, чтобы показать себя и посоперничать с теми игроками, которым сегодня пророчат попадание в топ-30 драфта. Много было случаев, когда игроки из Европы приезжали в лагеря, показывали свой уровень и получали серьёзные контракты. Поэтому решение выйти на драфт я персонально всегда поддерживаю. Это всегда некая оценка твоих навыков, твоего труда, настроя к тому, чтобы попасть в несомненно лучшую лигу мира», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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