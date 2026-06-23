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Владимир Гомельский предположил, когда выберут Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026

Владимир Гомельский предположил, когда выберут Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026
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Авторитетный российский комментатор и баскетбольный аналитик Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах 21-летнего защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026. По оценке Гомельского, российского баскетболиста могут выбрать в начале второго раунда, несмотря на высокую конкуренцию среди игроков его амплуа.

«Думаю, Ищенко будет выбран в начале второго раунда. Лёгкий форвард и атакующий защитник — эти амплуа на драфтах являются самыми многочисленными. То есть именно в этих амплуа самая высокая конкуренция.

К недостаткам Ищенко отношу нехватку стартовой скорости, плохую передачу левой рукой, нестабильные штрафные и дальний бросок. Считаю, что все эти недостатки легкоустранимы. Как игрок ротации на 8-12 минут игрового времени Ищенко может оказаться полезным некоторым командам НБА», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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