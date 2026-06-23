«Точно будет шанс». Эксперт высказался о перспективах Ищенко перед драфтом НБА

Баскетбольный эксперт и автор программы «Вид сверху» Никита Загдай поделился мнением о перспективах защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко перед драфтом НБА — 2026. По словам Загдая, российский баскетболист обладает набором качеств, который позволяет рассчитывать на шанс в НБА, а многое будет зависеть от доверия со стороны клуба и выбранной для него роли.

«Что касается перспектив, для начала нужно попасть в команду. Мы видим очень хороший пример Егора Дёмина, когда не только спортивная, но и маркетинговая команда взялись за него. Раскрутили букву «ё», взорвали рынок и привлекли к нему внимание. Но прежде всего он получил шанс. Егор Дёмин в стартовой пятёрке клуба НБА — год назад мы об этом даже мечтать не могли. И не сказать, что Дёмин ворвался в лигу с двух ног. Но он получил то доверие, которое просто необходимо для любого молодого игрока. Скажем, Лука Дончич 20 лет назад в НБА мог бы и не получить такие шансы. Сейчас если в НБА берут европейца, на него делают ставку и дают ему шансы. Такое было с Алексеем Шведом, с Тимофеем Мозговым в некотором смысле. Но, отматывая назад, таких игроков из России в НБА ещё не уезжало. Андрей Кириленко был доминирующим баскетболистом, но без атаки. Ярослава Королёва брали как прототип Андрея Кириленко, только с броском. Мы видели, как на Сергея Карасёва делали ставку. У него есть интеллект, бросок, баскетбольный IQ, но нет той физической мощи и защиты, как у Всеволода Ищенко. Моня и Хряпа свои шансы фактически так и не получили. Моня — вообще загадка. Форвард с хорошей обороной и атакой, но в НБА просто не знали, что с ним делать. Такое тоже бывает. Сейчас, когда Всеволода зовут на драфт и привлекают к нему внимание, точно знают, какой план и как с ним работать. Сегодня игроками и талантами уже не разбрасываются. А с учётом этики, взросления, физических кондиций и габаритов, у Ищенко точно будет шанс. И нам остаётся только предвкушать, как он этим шансом воспользуется. Надеюсь, что тот план, который будет у его американской команды, будет соответствовать его возможностям. Ну и, конечно, всё зависит от партнёров, от ситуации, от тренера. Если совпадёт его умение и то, как его хотят использовать, мы увидим добротного игрока в лучшей лиге мира.

С кем сравнил бы его потенциал? Оглядываясь назад, наверное, Всеволода ни с кем нельзя сравнить. Мы помним Дмитрия Домани, который после американского колледжа блистал в российском чемпионате, его называли лучшим персональным защитником страны в 1990-х. Похожую роль примерял на себя Георгий Жбанов. Но это игроки не формата лучшей лиги мира. У Ищенко длиннее руки, выше рост и более разнообразный арсенал. Поэтому практически в любой команде НБА он может получить шанс. Вопрос только в том, поверят ли в него. Сравнивать его с российскими баскетболистами, которые уже проявили себя в НБА, наверное, будет некорректно. Но по рабочей этике, желанию и возможностям он близок к звёздам первой величины. Мы не видим большого таланта — именно как у Дончича, Кириленко, Дирка Новицки или Пау Газоля. Но мы точно видим, что это игрок способный выступать в НБА», — сказал Загдай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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