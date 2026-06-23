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Дмитрий Базаревич назвал команду НБА, которая бы подошла Всеволоду Ищенко

Дмитрий Базаревич назвал команду НБА, которая бы подошла Всеволоду Ищенко
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Тренер-скаут с опытом работы в ЦСКА, «Зените» и сборной России Дмитрий Базаревич поделился мнением о перспективах атакующего защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко на предстоящем драфте НБА и предположил, в какой команде североамериканской лиги российский баскетболист мог бы раскрыть свои сильные качества. По словам специалиста, стиль игры «Чикаго Буллз» потенциально может подойти Ищенко лучше других вариантов.

«Потолок Всеволода ещё совершенно точно не раскрыт полностью. В моём понимании игрок должен развиваться всю карьеру как физически, тактически, так и ментально. Всеволод физически одарённый, талантливый игрок, которому определённо есть куда расти и над чем работать. Игра в быстром переходе, агрессивные проходы в краску и активность на чужом щите — это то, что преобладает в его игре. Но также есть вещи, над которыми ему нужно обязательно работать — это бросок после ведения, стабильность под давлением, ментальная устойчивость в том числе. Но ключевой момент в его развитии будет как раз зависеть от его будущего — неважно, будет это НБА или нет. Я больше чем уверен, что сейчас он мотивирован, при любом исходе продолжит развиваться и будет успешен.

В «Локо» всегда была тенденция играть быстро. Последние два года, которые Всеволод проводит в основной команде, они были в лидерах чемпионата по количеству владений. Если смотреть на статистические данные прошедшего сезона НБА, топ-3 самых быстрых команды — это «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Юта Джаз». И из этой тройки я бы, наверное, выделил «Чикаго», так как со следующего сезона их будет тренировать Тьяго Сплиттер, который пропагандирует быстрый стиль игры. Этот тренер знаком с европейским баскетболом, он был крайне успешен в «Париже». Антропометрия Всеволода и сходства в стиле игры двух команд определённо намекают, что он мог бы там смотреться хорошо. Но, если честно, любая возможность зацепиться за НБА — будь это Летняя лига или двусторонний контракт — стала бы для Всеволода большим скачком в карьере», — сказал Базаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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