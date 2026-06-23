«Это уникально». Эксперт высказался об Ищенко перед драфтом НБА — 2026

Баскетбольный эксперт и автор программы «Вид сверху» Никита Загдай оценил сильные качества защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко и объяснил, за счёт чего россиянин может заинтересовать клубы НБА. По мнению специалиста, главным преимуществом Ищенко остаются его габариты, универсализм и умение приносить пользу команде сразу в нескольких игровых аспектах.

Драфт НБА — 2026 пройдёт 23 и 24 июня в Бруклине (Нью-Йорк, США).

«Всеволод Ищенко — особенный игрок, он только в начале своего пути. Крупногабаритный защитник — это уникально, потому что он может играть в защите на сразу трёх или четырёх позициях. Он может против первых номеров защищаться на заслонах, в современном баскетболе это серьёзное преимущество. Такой габаритный и подвижный баскетболист — это всегда огромная помощь для защитных построений. В атаке он также может играть разнообразно. Мы видели, как в этом сезоне он 15 подборов в одном матче взял. И для защитника это ого-го. Он умеет ставить локти, идти на подбор, защищаться и под кольцом в том числе. И, главное, что он умеет выполнять установку тренера. Сказано идти на подбор — он идёт и делает. Всеволод также старается забивать сверху, это тоже важно. При прочих равных, когда игрок идёт на бросок сверху, а не оставляет мяч на лэй-ап, тренеры и скауты обращают внимание, насколько он заряжен в каждом эпизоде.

С точки зрения профессиональной этики во время игры он не стесняется получать и давать советы — не только российским партнёрам, но и американцам. Он умеет слушать, умеет сам говорить, у него есть мнение. И при этом он очень скромный парень. У него есть воспитание, этика. Тренировки не пропускает, приходит первым в зал. Есть размер, трёхочковый, желание побеждать. В ключевые моменты он не тушуется и способен бросать издали, через руки, если это необходимо для команды. Он смотрит на табло, знает секунды — играет уже как зрелый баскетболист. Понятно, сейчас его не могут рассматривать как лидера команды. По 30 минут в стартовой пятёрке — такого счастья даже в фантазиях мы не ждём. Он будет выходить на 10-15 минут, и за это время должен будет выдать 1000% своих возможностей», — сказал Загдай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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