Форвард «Реала» Трей Лайлз объявил об уходе из команды

Форвард мадридского «Реала» Трей Лайлз подтвердил, что покидает испанский клуб.

«Мадрид был великолепен, но пришло время. Я получил отличный опыт здесь. Ценю вас всех. Я люблю всех мадридистов», — написал баскетболист в социальной сети.

В дебютном сезоне в Евролиге 30-летний американский форвард провёл 42 матча, набирая в среднем 13,5 очка, совершая за игру 4,5 подбора, 1,5 передачи при показателе полезности 15,1.

До перехода в «Реал» летом 2025 года Лайлз провёл 650 матчей в НБА (131 — в стартовом составе) за «Юту Джаз», «Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс» и «Сакраменто Кингз». В среднем за карьеру в НБА он набирал 7,6 очка, делал 4,3 подбора и 1,1 передачи при реализации трёхочковых 34,7%.