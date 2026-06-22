Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Реала» Трей Лайлз объявил об уходе из команды

Форвард «Реала» Трей Лайлз объявил об уходе из команды
Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Трей Лайлз подтвердил, что покидает испанский клуб.

«Мадрид был великолепен, но пришло время. Я получил отличный опыт здесь. Ценю вас всех. Я люблю всех мадридистов», — написал баскетболист в социальной сети.

В дебютном сезоне в Евролиге 30-летний американский форвард провёл 42 матча, набирая в среднем 13,5 очка, совершая за игру 4,5 подбора, 1,5 передачи при показателе полезности 15,1.

До перехода в «Реал» летом 2025 года Лайлз провёл 650 матчей в НБА (131 — в стартовом составе) за «Юту Джаз», «Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс» и «Сакраменто Кингз». В среднем за карьеру в НБА он набирал 7,6 очка, делал 4,3 подбора и 1,1 передачи при реализации трёхочковых 34,7%.

Материалы по теме
Форвард «Реала» Лайлз хочет вернуться в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android