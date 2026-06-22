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«Готов играть сразу за все команды». Джейлен Браун пошутил о переходе в китайскую лигу

«Готов играть сразу за все команды». Джейлен Браун пошутил о переходе в китайскую лигу
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун в шутливой форме высказался о возможном переезде в китайский чемпионат, заявив, что готов выступать сразу за все команды лиги, если ему предложат соответствующий контракт.

«Сколько очков я буду набирать за «Шанхай Шаркс»? Слушайте, если вы готовы выписать чек — я уже лечу в Шанхай. Готовы заплатить $ 400 млн? Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Вин Чун (название китайского боевого искусства. — Прим. «Чемпионата») — мне всё равно. Я буду играть сразу за все команды. Стану первым игроком в истории, который выступает одновременно за каждую команду лиги. Увидите это в «Твиттере» (сейчас Х. — Прим. «Чемпионата»). Готов учить китайский, дружище? Нам реально пора учить мандаринский. Прекрасный язык», — сказал Браун в прямом эфире для соцсетей.

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