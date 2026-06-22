Лука Дончич объяснил, почему европейские игроки доминируют в НБА

Звёздный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич заявил, что успех европейских баскетболистов в НБА связан с их страстью к игре.

«Я бы сказал, что всё дело в нашей страсти к баскетболу и в том, какое место он занимает в нашей жизни. Думаю, мы буквально живём баскетболом и спортом. Баскетбол дал мне очень многое, поэтому, на мой взгляд, здесь отношение к нему отличается от того, что принято в США.

Когда я смотрю на игру Николы Йокича или выхожу против него на площадку, это приносит мне огромное удовольствие. Мы иногда подшучиваем друг над другом, но то, как он играет, — просто феноменально. Он показывает невероятный баскетбол и видит на площадке то, что остальные замечают лишь мгновение спустя», — приводит слова Дончича издание Mozzart Sport.