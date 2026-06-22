Обрадович пообещал создать семейную атмосферу в «Панатинаикосе»

Легендарный сербский специалист Желько Обрадович, представленный в понедельник в качестве нового главного тренера «Панатинаикоса», заявил, что в свой второй приход в греческий клуб намерен создать семейную атмосферу внутри организации.

«Да, мне от этого никуда не деться. Каждый, кто хочет проводить сравнения с тем, что было раньше или происходит сейчас, имеет на это полное право. Вы помните, буквально пару минут назад я сказал, что прошлое — это хорошо, но нужно жить настоящим и в большей степени будущим.

Вот что важнее — работать как семья и понимать друг друга, относясь с огромным уважением. Это всегда ключевой момент для любой команды и любого клуба. Потому что на первом месте — команда и сам клуб. Всё, чего мы добились здесь, стало возможным потому, что мы работали вместе, как одна семья. И сейчас нам необходимо делать то же самое. Где это будет, как это будет — кто знает?

Я обещаю лишь то, что обещал всегда, — что я буду здесь, знаете ли, думая об этом клубе и о своей работе, потому что мне это нравится.

Пожалуй, дней двадцать назад я впервые соприкоснулся с баскетболом после ноября — это случилось в Италии, когда мой бывший игрок Джиджи Датоме позвонил мне и предложил провести там мастер-класс. И я поехал, и работал с детьми. Так что тот момент, когда я ступил на площадку после ноября, стал для меня чем-то особенным.

Понимаете, то ощущение, которое я испытываю, находясь на площадке, — это то, что меня двигает вперёд, и в эти мгновения я самый счастливый человек в мире. Поэтому я надеюсь — и я уверен в этом, — что буду испытывать это чувство каждый раз, когда выхожу на площадку и получаю возможность работать с моими игроками. И именно с этого мы и начнём всё», — приводит слова Обрадовича издание Basket News.