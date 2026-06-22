Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» и «Майами» претендуют на обмен Адетокунбо до драфта — Шэмс Чарания

«Бостон» и «Майами» претендуют на обмен Адетокунбо до драфта — Шэмс Чарания
Комментарии

Двукратный MVP НБА Яннис Адетокунбо будет обменян до драфта, который состоится в ночь на 24 июня. Финалистами в борьбе за форварда являются «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Другие команды, ранее проявлявшие интерес к Адетокунбо (включая «Хьюстон», «Бруклин», «Клипперс» и «Мемфис»), из борьбы выбыли. По словам Чарании, сделка будет прямой — между «Милуоки» и одним из двух клубов, без участия третьей или четвёртой команды. «Бакс» ведут переговоры с обеими командами, и решение ожидается в ближайшие 24 часа.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

Сейчас читают:
Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!
Live
Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android