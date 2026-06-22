Российский защитник Михаил Кулагин покинул УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба. Баскетболист присоединился к команде в апреле 2026 года и завершил сезон в составе казанцев.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Кулагин принял участие в 11 матчах. В среднем защитник набирал 2,8 очка и совершал 1,4 подбора.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Мишу за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы казанцев.

Михаил дебютировал как профессионал в 2012 году за «Триумф». Впоследствии представлял ЦСКА, «Енисей», «Нижний Новгород», УНИКС и «Самару». Трижды становился участником Матча всех звёзд Единой лиги.

По итогам сезона-2025/2026 УНИКС стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ, уступив ЦСКА в финальной серии со счётом 0-4.