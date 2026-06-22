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«Во мне горит желание продолжать быть тренером». Обрадович — о переходе в «Панатинаикос»

«Во мне горит желание продолжать быть тренером». Обрадович — о переходе в «Панатинаикос»
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66-летний именитый сербский специалист Желько Обрадович высказался в связи с назначением на пост главного тренера греческого клуба «Панатинаикос».

«Прежде всего я хочу поблагодарить Димитриса за предоставленную мне возможность снова быть здесь. Я очень ценю это. Это был очень приятный разговор, и нам было очень легко понять друг друга. Я никогда не терял связи с семьёй Димитриса и с людьми здесь. А также с этими фанатами, которые так тепло меня встретили.

Мотивация — ключевое слово в жизни каждого человека. Если у вас есть мотивация, вы можете сделать всё, что захотите. Даже если вы поставите перед собой большую цель, это поможет. Внутри меня горит желание продолжать быть тренером. Для меня было очень легко найти эту мотивацию здесь, в этом месте», — сказал Обрадович на пресс-конференции.

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