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Гомельский назвал лучших действующих игроков НБА в обманных движениях

Гомельский назвал лучших действующих игроков НБА в обманных движениях
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский перечислил лучших действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в обманных движениях.

«[Джейлен] Брансон, [Тайриз] Макси, [ДеАарон] Фокс, [Шей] Гилджес-Александер», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Гомельский выступал на профессиональном уровне с 1970 по 1974 год, всю карьеру провёл в составе московского ЦСКА. Имеет звание мастера спорта СССР международного класса. Является четырёхкратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Ранее Гомельский ответил, сможет ли «Нью-Йорк» выйти в финал НБА в следующем сезоне.

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