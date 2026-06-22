Эксперт: сейчас тренировать в НБА проще, чем в студенческом баскетболе

Бывший тренер и баскетбольный аналитик Сет Гринберг заявил, что в современных реалиях работать главным тренером в НБА проще, чем в студенческом баскетболе.

«Потому что в НБА есть понятные правила и определённые рамки. Тренер знает, каким будет его состав. Ему не приходится полностью перестраивать команду каждый год. Он работает в тесной связке с генеральным менеджером, понимает, каким будет ростер, и может строить планы на будущее. У него есть хорошее ядро команды, вокруг которого можно развиваться.

А в студенческом баскетболе всё иначе. В конце сезона ты выигрываешь национальный чемпионат и уже в тот же вечер сидишь на телефоне, пытаясь собрать новый состав. Потому что тебе нужно подписать 12 игроков», — приводит слова Гринберга аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.