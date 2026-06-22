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Бывший тренера Голдина в NCAA возглавит «Даллас Маверикс» вместо Кидда — инсайдер

Бывший тренера Голдина в NCAA возглавит «Даллас Маверикс» вместо Кидда — инсайдер
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49-летний американский баскетбольной специалист Дасти Мэй согласился возглавить техасский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», однако подробности сделки пока неизвестны. Об этом сообщает авторитетный инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в минувшем сезоне Мэй возглавлял команду Мичиганского университета «Мичиган Вулверинс» в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Под руководством 49-летнего тренера команда суммарно одержала 124 победы при 26 поражениях, а в сезоне-2025/2026 он привёл «Вулверинс» к чемпионскому титулу.

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