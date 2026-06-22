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Лиллард назвал величайших игроков НБА в истории

Лиллард назвал величайших игроков НБА в истории
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35-летний американский баскетболист Дэмьен Лиллард, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», назвал топ-4 величайших игрока в истории чемпионата, сообщает портал Fadeaway World.

Топ-4 величайших игрока в истории НБА, по мнению Дэмьена Лилларда.

1. Майкл Джордан.
2. Леброн Джеймс.
3. Мэджик Джонсон.
4. Карим Абдул-Джаббар.

Лиллард является чемпионом Олимпиады-2020 в составе сборной США. Кроме того, Дэмьен был признан Новичком года в НБА по итогам сезона-2012/2013. Также является девятикратным участником Матча всех звёзд НБА (2014, 2015, 2018-2021, 2023-2025, 2026).

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