Лиллард назвал величайших игроков НБА в истории

35-летний американский баскетболист Дэмьен Лиллард, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», назвал топ-4 величайших игрока в истории чемпионата, сообщает портал Fadeaway World.
Топ-4 величайших игрока в истории НБА, по мнению Дэмьена Лилларда.
1. Майкл Джордан.
2. Леброн Джеймс.
3. Мэджик Джонсон.
4. Карим Абдул-Джаббар.
Лиллард является чемпионом Олимпиады-2020 в составе сборной США. Кроме того, Дэмьен был признан Новичком года в НБА по итогам сезона-2012/2013. Также является девятикратным участником Матча всех звёзд НБА (2014, 2015, 2018-2021, 2023-2025, 2026).