Кармело Энтони — о подходе к игре: я мог делать один и тот же приём все 40 минут

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони рассказал, как изменил свой подход к игре в начале карьеры в НБА и почему перед третьим сезоном решил сделать свой арсенал более простым и эффективным.

«Наверное, перед своим третьим сезоном начал меняться. Именно тогда мне пришлось немного сбавить темп, чтобы упростить игру.

В первые два года мне постоянно говорили: «Эй, брат, притормози. Ты просто сносишь людей на своём пути. Помедленнее». Я постоянно это слышал.

Ко второму сезону моя игра стала более отточенной, но мне всё ещё нужно было понять, какой темп подходит именно для того сезона. А к третьему году я стал буквально одержим одной идеей.

Я мог делать один и тот же приём все 40 минут матча. Именно тогда я начал работать всего из четырёх точек на площадке. Я отрабатывал игру из этих четырёх точек снова и снова. Просто без остановки. Работал над тем, чтобы всё, что могу сделать справа, я мог так же делать и слева. И наоборот», — приводит слова Энтони аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.