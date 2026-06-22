Мэджик Джонсон объяснил, когда в «Лейкерс» должны решить вопрос с Леброном

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон сообщил, когда руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» следует окончательно решить вопрос с 41-летним лёгким форвардом «озёрников» соотечественником Леброном Джеймсом.

«Дончичу и Ривзу придётся собраться и сказать: «Эй, Леброн. Мы хотим, чтобы ты вернулся в «Лейкерс». А потом, какая будет сумма [соглашения]? Думаю, это будет ключевым моментом — сколько денег ему заплатят. «Кливленд»? Это неплохое место. У них есть все шансы на победу, а если добавить в состав Леброна, то получится действительно хорошая команда с возможностью добиться успеха на Востоке.

Но мы не знаем, чего хочет Леброн, и мы не знаем, чего хотят «Лейкерс». Марк Уолтер — новый владелец, и он должен принять это решение, и они должны сделать это в ближайшее время. Приближается драфт, наступило межсезонье, поэтому нужно спросить: «Эй, Леброн, чего ты хочешь? Эй, Марк, чего ты хочешь?» И, на мой взгляд, они должны принять это решение до драфта и до начала периода свободных агентов», — приводит слова Джонсона портал Fadeaway World.