Узинский — о прошедшем сезоне: к сожалению, остановка была внизу, а не наверху

Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский поделился впечатлениями от сезона-2025/2026. Санкт-петербургская команда не смогла взять ни один комплект медалей, уступив в полуфинале УНИКСу, а в борьбе за третье место — «Локомотиву-Кубань».

— Дмитрий, каким этот сезон получился для вас в эмоциональном плане?

— Сезон получился как минимум интересным. Были такие американские горки. И, к сожалению, остановка была внизу, а не наверху, как нам хотелось бы. Поэтому есть хорошая пища для размышлений. Конечно, осталось такое послевкусие после сезона.

— По ходу чемпионата вы были важным игроком ротации и не раз приносили пользу команде после выхода со скамейки. Что помогает сохранять концентрацию и быть готовым помочь в любой момент?

— Спасибо за добрые слова. Всегда готов выйти и помочь как могу. Где-то получалось, где-то – нет. Вот такой скомканный сезон у нас получился. Были и позитивные моменты, но, к сожалению, их было меньше, чем негативных.

— Кто из партнёров чаще всего поднимает настроение в раздевалке, а кого вы можете назвать своим настоящим другом?

— Другом? Да все друзья. Андрей Константинович [Воронцевич] у нас отвечает за командную химию, поэтому выделю его.

— Какой матч или эпизод сезона стал для вас самым памятным?

— Сложно сказать. Наверное, единственный данк, который забил в этом сезоне. Такого никогда не было, чтобы я только один данк за сезон забил. Обидно, конечно, хотелось бы больше, — приводит слова Узинского пресс-служба клуба.