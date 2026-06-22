Мэджик Джонсон предположил, что необходимо сделать «Лейкерс» в межсезонье

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон предположил, что необходимо сделать руководству «озёрников» для улучшения команды в межсезонье.

«Лейкерс» нужно омолодить состав и сделать его более атлетичным. Посмотрите, кого им придётся обыгрывать на Западе. «Оклахома» и «Сан-Антонио» никуда не денутся. Поэтому «Лейкерс» нужно омолодить состав, сделать его более атлетичным, быстрым в помощь Луке», — приводит слова Джонсона портал Fadeaway World.

Ранее Мэджик Джонсон объяснил, когда в «Лейкерс» должны решить вопрос с Леброном.