Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон предположил, что необходимо сделать «Лейкерс» в межсезонье

Мэджик Джонсон предположил, что необходимо сделать «Лейкерс» в межсезонье
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон предположил, что необходимо сделать руководству «озёрников» для улучшения команды в межсезонье.

«Лейкерс» нужно омолодить состав и сделать его более атлетичным. Посмотрите, кого им придётся обыгрывать на Западе. «Оклахома» и «Сан-Антонио» никуда не денутся. Поэтому «Лейкерс» нужно омолодить состав, сделать его более атлетичным, быстрым в помощь Луке», — приводит слова Джонсона портал Fadeaway World.

Ранее Мэджик Джонсон объяснил, когда в «Лейкерс» должны решить вопрос с Леброном.

Материалы по теме
Мэджик Джонсон объяснил, когда в «Лейкерс» должны решить вопрос с Леброном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android