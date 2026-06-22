Стивен Эй Смит признался, что был готов умолять Леброна перейти в «Нью-Йорк»

Известный американский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит рассказал, что был готов умолять форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса перейти в «Нью-Йорк Никс», чтобы команда смогла завоевать титул.

«Мне нужно сделать признание в прямом эфире. Настолько отчаявшимся болельщиком «Никс» я был. Если бы они не вышли в финал НБА, я бы пришёл на национальное телевидение и начал умолять Леброна Джеймса перейти в «Нью-Йорк».

Да, я действительно собирался это сделать. И позвольте объяснить почему. Все знают, что это последнее, чего я хотел бы. Последнее, чёрт возьми. Это не сработало бы, но я просто говорю, до чего дошло моё отчаяние.

Потому что Леброн был бы неограниченно свободным агентом, а тот костяк команды, который уже есть, не пришлось бы разрушать. Очевидно, если бы он согласился прийти на меньшие деньги, что я считал крайне маловероятным.

Однако суть в том, что я был готов выйти в эфир и сказать: «Нью-Йорку» нужен Леброн Джеймс».

Даже накануне своего 42-летия. Нам нужен Леброн Джеймс. Вот что нам нужно. Потому что если бы в этом году ничего не получилось, я бы подумал: «У нас остался последний шанс».

«Детройт Пистонс» никуда не денется. «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс» – тоже. У «Хьюстон Рокетс» в следующем сезоне появится разыгрывающий.

Я смотрел на всё это и думал: «Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Потому что 53 года — это очень долгий срок. И за это время нам пришлось слишком много страдать», — приводит слова Смита аккаунт NBA Base в социальной сети Х.