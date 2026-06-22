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«Никола играет феноменально, даже не совсем нормально». Дончич — про Йокича

«Никола играет феноменально, даже не совсем нормально». Дончич — про Йокича
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27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», лестно высказался в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича.

«Когда я смотрю на Йокича и играю против него, это просто потрясающе. Мы также немного шутим. Но то, как Йокич играет, не совсем нормально. Он играет феноменально. Никола совершает такие шаги, которые никто не может предвидеть до него. Так что, когда я играю против него, это, безусловно, действительно хорошая игра», — приводит слова Дончича аккаунт Luka Updates в социальной сети Х.

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