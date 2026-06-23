«Завидую этим бездельникам». Шакил О'Нил раскритиковал современных игроков НБА

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил признался, что его расстраивает, когда некоторые игроки получают огромные зарплаты, однако не показывают того уровня игры, которого, по его мнению, заслуживает лига.

«Как профессионал я завидую некоторым из этих бездельников, которые зарабатывают деньги. Я ненавижу это, поскольку вы зарабатываете кучу денег, но не оправдываете их. Если вы зарабатываете кучу денег и не даёте людям хорошего шоу, в какой-то момент наше дело закончится. А я не хочу, чтобы оно заканчивалось. Поэтому я пытаюсь сказать им кое-что, чтобы вывести их из себя, надеясь, что это заставит их играть усерднее. Однако эти ребята зарабатывают столько денег, что им всё равно», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.