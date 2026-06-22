Четырёхкратный чемпион НБА отреагировал на рекорд Месси на чемпионатах мира

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили прокомментировал победу сборной Аргентины над Австрией на групповом этапе чемпионата мира по футболу. В этой встрече капитан аргентинцев Лионель Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Сегодня вместе с семьёй мы получили огромное удовольствие: впервые в жизни посмотрели матч сборной Аргентины на чемпионате мира прямо на стадионе.

И вдобавок увидели, как наш 10-й номер стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира! Какая привилегия!» — написал Джинобили на своей странице в социальных сетях.