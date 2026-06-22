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Четырёхкратный чемпион НБА отреагировал на рекорд Месси на чемпионатах мира

Четырёхкратный чемпион НБА отреагировал на рекорд Месси на чемпионатах мира
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили прокомментировал победу сборной Аргентины над Австрией на групповом этапе чемпионата мира по футболу. В этой встрече капитан аргентинцев Лионель Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Сегодня вместе с семьёй мы получили огромное удовольствие: впервые в жизни посмотрели матч сборной Аргентины на чемпионате мира прямо на стадионе.

И вдобавок увидели, как наш 10-й номер стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира! Какая привилегия!» — написал Джинобили на своей странице в социальных сетях.

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