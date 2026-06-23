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Источник: только один игрок «Хьюстона» считается практически неприкосновенным

Источник: только один игрок «Хьюстона» считается практически неприкосновенным
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Руководство «Хьюстон Рокетс» готово выслушивать предложения по обменам своих звёздных игроков, кроме защитника Амена Томпсона, сообщает инсайдер Келли Айко.

«По словам источников Yahoo Sports, командам, которые в последнее время связывались с «Рокетс», дали понять, что 23-летний Амен Томпсон является единственным игроком состава, которого можно считать практически неприкосновенным.

Источники отмечают, что «Хьюстон» не занимается активным поиском вариантов обмена своих участников Матча всех звёзд или других ключевых игроков. Однако клуб просто проявляет бо́льшую готовность выслушивать предложения, чем на предыдущих этапах», — приводит слова инсайдера Келли Айко Yahoo Sports.

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