Яннис Адетокунбо перешёл в «Майами Хит» − ESPN

По информации ESPN, в НБА произошёл громкий обмен с участием «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Сообщается, что «Милуоки» отправляет своего лидера и франчайз-игрока Янниса Адетокунбо, а также Бобби Портиса в «Майами».

Взамен «Бакс» получат Тайлера Хирроу, Кел’эла Уэра, Хайме Хакеса-младшего, Каспараса Якуциониса, а также пакет из драфт-активов — три пика первого раунда (включая 13-й выбор), право обмена пиками и один пик второго раунда.

Отмечается, что сделка носит статус блокбастера и уже вызвала широкий резонанс в лиге. Яннис долгие годы считался лицом «Милуоки» и одним из главных игроков НБА современности.

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