«Казалось, он меня ненавидит». Емченко с юмором высказался о работе с Радоньичем

Защитник «Зенита» Владислав Емченко поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего главного тренера команды Деяна Радоньича.

«Мне было непросто, когда пришёл Деян. Он постоянно кричал на меня на тренировках и играх. Но ему было ещё сложнее! Он принял решение возглавить нашу команду в очень трудный момент сезона. За это ему большое уважение.

Всегда стараюсь контролировать то, что могу, то есть себя, свои мысли и эмоции. Если критика тренера меня задевает и выводит на негативные эмоции, воспринимаю это как удар по моим слабым точкам. Работаю и совершенствуюсь в том, чтобы не реагировать и не терять разум, что бы ни происходило.

Я ещё к этому не пришёл, но рано или поздно точно приду. Относиться к любой критике спокойно и с улыбкой. Часто же говорят, если тренер кричит, значит, он обращает на тебя внимание, это хорошо. Но кричать тоже можно по-разному (смеётся).

Иногда мне казалось, что Деян просто ненавидит меня больше всех в мире (смеётся). Хотя я искренне верю, что в глубине души он меня любил. Но он такой человек, у него такая закалка и такой метод воспитания. В любом случае старался обращать внимание на себя, а не на него», — приводит слова баскетболиста телеграм-канал СБГ Daily.